"Тамбов": в Волгограде затопило арену, так что со "Спартаком" сыграем в Саранске

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб проведёт первый домашний матч в РПЛ сезона-2019/20 со "Спартаком" на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Игра пройдёт 27 июля.

"Со "Спартаком" мы сыграем в Саранске. В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет играть "Ротор" первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем. А с "Мордовия Ареной" мы связались, даже "Мордовия" готова в матчах ФНЛ перейти на стадион "Старт". Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Болельщикам "Спартака" можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион", - цитирует Худякова "Чемпионат".
Теги: Тамбов Спартак
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