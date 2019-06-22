Дмитрий Тарасов: сейчас нахожусь в непростой ситуации

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что он был прооперирован и выбыл из строя на два месяца, сообщает Sport24.ru.

Совсем недавно "Локомотив" не стал продлевать контракт с Тарасовым.

"Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке!" — написал Тарасов в своем инстаграме.

Также он поблагодарил всех за поддержку.

"Сейчас я нахожусь не в простой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!" — добавил футболист.
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 20:18
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