Андрей Червиченко: Адриано на поле ходит так, будто одолжение всем делает

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info после матча "красно-белых" против "Краснодара" (1:2) подвёл итоги Кубка Париматч Премьер для столичной команды.
- Об игре:
Предполагал победу "Краснодара", поскольку эта команда сейчас лучше готова и лучше сыграна. Основная ударная сила "Спартака" в лице Луиза Адриано и Фернандо не очень горит желанием играть, видимо, им этот турнир совсем не интерес. Молодёжь бьётся, хоть у неё и недостаточно опыта. Однако Зелимхан Бакаев прямо понравился: настырный, лезет, желание есть, и многое у него получается. Его я бы назвал открытием для "Спартака" в ходе турнира. Выводы по таким соревнованиям делать непросто, но москвичи в общем не показали ничего нового и прогрессивного.
- О победе "Краснодара" в турнире и аналогии с победой "Спартака" зимой этого года:
С "быками" не произойдёт того, что случилось со "Спартаком" после этого турнира прошлой зимой. Нынешнему "Спартаку" свойственны то взлёты, то падения, а "Краснодар" монотонно и постепенно идёт вверх, практически нет движений вниз. Думаю, сыгранность краснодарской команды и поможет ей в предстоящем сезоне, даже сейчас они уже обыгрывают "Спартак" на классе, хотя в их составе много молодёжи. Думаю, нечто подобное мы будем видеть и в национальном первенстве.
- О вероятном попадании "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов:
Я вообще считаю, что "быки" должны были попадать туда напрямую, но безобразное судейство в играх "Локомотива" и соответствующее их попадание в этот турнир... это минус всему нашему футболу. Но в таких ситуациях куются дух и характер. Думаю, у "Краснодара" получится. У "Ростова" же получилось несколько лет назад, хотя в них вообще никто не верил. Нынешний "Краснодар" не хуже того "Ростова".
- О состоянии "Спартака" в преддверии старта сезона:
Не вижу перспектив, при которых номинальные лидеры команды в лице Адриано и Фернандо поведут коллектив вперёд. Более того, если будет возможность отпустить их в другие команды - этим нужно обязательно пользоваться. Замечаю, что молодые футболисты особо и не хотят с ними делиться мячом, будто понимают, что это чужеродные тела в составе. Зе Луиш из этой троицы был самым работоспособным и непритязательным. К Фернандо тоже вопросов не так чтобы много, он бегает, старается, но крайне нестабилен. Типичный бразилец. А Адриано на поле ходит так, будто одолжение всем делает.