"Какой смысл бояться "Спартак"? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со "Спартаком" или с обороняющимся "Оренбургом". Понятно, есть гранды – там другой уровень. "Спартак" сегодня — не гранд. Есть три другие команды — "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и "Спартака" идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно, болельщикам нужно подождать.
В "Спартаке" команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмёрки. Опять же, "Спартак" со временем наберёт и всё равно себя покажет", — сказал Бурмистров в интервью корреспонденту "Чемпионата".
Бурмистров: "Спартак" без Фернандо- команда второй восьмерки
Нападающий Никита Бурмистров рассказал о первом в истории матче "Сочи" в РПЛ, который команда провела на выезде с московским "Спартаком" (0:1).
Никита Бурмистров
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