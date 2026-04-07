По расчётам модели, "Барселона" является явным фаворитом - её шансы на титул оцениваются в 92%, тогда как у "Реала" остаётся лишь 8%.
Каталонцы уверенно лидируют в таблице: у команды 76 очков, тогда как мадридцы набрали 69 и идут следом.
В следующем туре "Барселона" примет "Эспаньол" 11 апреля, а "Реал" днём ранее сыграет дома против "Жироны".
Суперкомпьютер оценил шансы "Барселоны" и "Реала" на титул в Ла Лиге
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпионскую гонку в Ла Лиге после 30 туров.
