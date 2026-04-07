В "Ливерпуле" поставили условие Слоту - источник

В "Ливерпуле" обсудили будущее Арне Слота после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:4).

По информации Sky, руководство клуба провело срочное совещание и определило ключевое условие для продолжения работы тренера. Сообщается, что нидерландскому специалисту необходимо вывести команду в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае его могут отправить в отставку.



На данный момент мерсисайдцы идут вне зоны прямого попадания в турнир: после 31 тура у команды 49 очков и пятая позиция.