Агент Ломовицкого: "Спартак" и Саша решили, что надо сменить обстановку

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, прокомментировал переход его клиента из «Спартака» в тульский «Арсенал» на правах аренды.«У нас было несколько вариантов аренды. Клуб и игрок решили, что нужно сменить обстановку. Сравнивать эту аренду с арендой в прошлом году Бакаева нет смысла, у каждого из них своя жизнь и судьба, так что тут это не взаимосвязано. Саша хочет играть на хорошем уровне, а в Туле такая возможность есть.Мы долго обсуждали этот вариант, причин, по которым выбрали именно «Арсенал», набралось несколько. Во-первых, в Туле долго ждали Ломовицкого, во-вторых, там играют в качественный футбол, у команды есть свой стиль, почерк игры. Также важно, что они играют в еврокубках. Сейчас это очень хороший вариант, Саше стоит поехать туда и там поиграть».