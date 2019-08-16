"Урал" и "Крылья Советов" назвали стартовые составы

"Урал" и "Крылья Советов" определились с составами на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров, Димитров, Бумаль, Августиняк, Бикфалви, Погребняк, Ильин.



Запасные: Баклов, Меркулов, Мамин, Чистяков, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Панюков, Юсупов.



"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.



Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.