Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказаниях командам-участницам матчей 6-го тура РПЛ "Уфа" - "Ростов", "Зенит" - "Ахмат", "Тамбов" - "Краснодар" и "Оренбург" - "Сочи".
"Уфа" оштрафована на 120 тысяч рублей за то, что болельщик выбежал на поле.
"Зенит" оштрафован на 40 тысяч рублей за нецензурные выражения болельщиков.
Тренер "Краснодара" Мусаев оштрафован на 30 тысяч за покидание технической зоны.
Тренер "Оренбурга" Платон Захарчук получает дисквалификацию на один матч за неспортивное поведение", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
Тренер "Оренбурга" дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение
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