Червиченко: наверное, "Спартак" хореографа хорошего себе взял: уж очень красиво падают
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info крупную победу красно-белых над "Ростовом" в восьмом туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Спартак"
- Ничего удивительного не произошло: домашний матч, "Спартак" лучше по составу, наверное, лучше готов. А на "Ростов" проблемы катятся как снежный ком. От невыплаты зарплаты до потери ведущих игроков. Так что все закономерно.
Единственное, конечно, в чем "Спартак" прибавил, так это в артистизме. Наверное, хореографа хорошего себе взяли: уж очень красиво падают, - сказал Червиченко.