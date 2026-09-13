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Червиченко: наверное, "Спартак" хореографа хорошего себе взял: уж очень красиво падают

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info крупную победу красно-белых над "Ростовом" в восьмом туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Спартак"
- Ничего удивительного не произошло: домашний матч, "Спартак" лучше по составу, наверное, лучше готов. А на "Ростов" проблемы катятся как снежный ком. От невыплаты зарплаты до потери ведущих игроков. Так что все закономерно.

Единственное, конечно, в чем "Спартак" прибавил, так это в артистизме. Наверное, хореографа хорошего себе взяли: уж очень красиво падают, - сказал Червиченко.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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