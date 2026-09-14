Колумбиец обратил внимание на несколько эпизодов в штрафной соперника, опубликовав фотографии возможных нарушений на себе и сопроводив их короткими комментариями.
Сначала Кордоба разместил совместный снимок с главным арбитром Василием Казарцевым с подписью "Всё дозволено". Затем форвард показал кадр, на котором соперник держит его за футболку в штрафной площади, написав: "Ещё один".
"Краснодар" имеет в активе 20 очков и идёт на первой строчке в чемпионате России.
"Всё дозволено". Кордоба сделал публикацию о судействе после матча с "Акроном"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба выразил недовольство судейством после ничьей с "Акроном" со счётом 1:1 в восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"