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"Всё дозволено". Кордоба сделал публикацию о судействе после матча с "Акроном"

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба выразил недовольство судейством после ничьей с "Акроном" со счётом 1:1 в восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Колумбиец обратил внимание на несколько эпизодов в штрафной соперника, опубликовав фотографии возможных нарушений на себе и сопроводив их короткими комментариями.

Сначала Кордоба разместил совместный снимок с главным арбитром Василием Казарцевым с подписью "Всё дозволено". Затем форвард показал кадр, на котором соперник держит его за футболку в штрафной площади, написав: "Ещё один".

"Краснодар" имеет в активе 20 очков и идёт на первой строчке в чемпионате России.

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