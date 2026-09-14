Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Велес
1 - 2 1 2
СочиЗавершен

Кордоба пожаловался на отношение к "Краснодару", приведя в пример "Спартак" и "Зенит"

Капитан "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что вокруг команды создаётся излишне негативный информационный фон.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению нападающего, к результатам краснодарцев относятся более критично, чем к неудачам других ведущих клубов РПЛ, а любая потеря очков "быками" вызывает повышенное внимание.

- Снаружи создаётся очень много негатива по отношению к нам. Допустим, если "Зенит", "Спартак" проигрывают или у них ничья, ничего не происходит, если сыграем вничью мы, то говорят: "Как "Краснодар" сыграл так вничью?" - приводит слова Кордобы "Чемпионат".

"Краснодар" не выиграл два последних матча чемпионата России: после ничьей с "Крыльями Советов" со счётом 2:2 команда Мурада Мусаева разделила очки с "Акроном" - 1:1. "Быки" сохраняют первое место, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится