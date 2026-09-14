Кордоба пожаловался на отношение к "Краснодару", приведя в пример "Спартак" и "Зенит"

- Снаружи создаётся очень много негатива по отношению к нам. Допустим, если "Зенит", "Спартак" проигрывают или у них ничья, ничего не происходит, если сыграем вничью мы, то говорят: "Как "Краснодар" сыграл так вничью?" - приводит слова Кордобы "Чемпионат".
"Краснодар" не выиграл два последних матча чемпионата России: после ничьей с "Крыльями Советов" со счётом 2:2 команда Мурада Мусаева разделила очки с "Акроном" - 1:1. "Быки" сохраняют первое место, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.