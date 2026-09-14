Кордоба пожаловался на отношение к "Краснодару", приведя в пример "Спартак" и "Зенит"

Капитан "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что вокруг команды создаётся излишне негативный информационный фон.

Фото: ФК "Краснодар"

- Снаружи создаётся очень много негатива по отношению к нам. Допустим, если " Зенит ", " Спартак " проигрывают или у них ничья, ничего не происходит, если сыграем вничью мы, то говорят: "Как " Краснодар " сыграл так вничью?" - приводит слова Кордобы "Чемпионат"

По мнению нападающего, к результатам краснодарцев относятся более критично, чем к неудачам других ведущих клубов РПЛ, а любая потеря очков "быками" вызывает повышенное внимание."Краснодар" не выиграл два последних матча чемпионата России: после ничьей с "Крыльями Советов" со счётом 2:2 команда Мурада Мусаева разделила очки с "Акроном" - 1:1. "Быки" сохраняют первое место, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.