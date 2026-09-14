По информации источника, в бразильском клубе хотят получить за Матеузиньо 12 миллионов евро, руководство готово вступать в переговоры с сине-бело-голубыми и другими российскими командами зимой. Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" проявляет серьезный интерес к футболисту.
Матеузиньо выступает в составе "Коринтианса" с февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 44 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
"Коринтианс" установил цену за игрока, в котором заинтересован "Зенит" - источник
Руководство "Коринтианса" озвучило цену, за которую готово отпустить футболиста в российский клуб.
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