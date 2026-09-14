"Бандит-рецидивист". Экс-арбитр РПЛ резко оценил поступок игрока ЦСКА

"Неважно, как он дотронулся до судьи. В кодексе прописано: физическое воздействие. Физическое воздействие было сделано - это или шесть игр, или два месяца дисквалификации.
Тем более что для Рейса это не первая карточка, и до этого они были у него за агрессивное поведение. Он бандит-рецидивист, пускай сидит и отдыхает. Шесть игр своих получит - подвел свою команду", - сказал Федотов "РИА Новостям".
В субботу, 12 сентября, московский ЦСКА на своей арене принимал казанский "Рубин" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
В начале первого тайма защитник хозяев Матеус Рейс получил прямую красную карточку за фол на Андерсоне Арройо. После объявления решения бразилец толкнул главного арбитра.