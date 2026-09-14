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"Бандит-рецидивист". Экс-арбитр РПЛ резко оценил поступок игрока ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал поступок футболиста ЦСКА Матеуса Рейса в матче против "Рубина".
Фото: ФК ЦСКА
Бывший арбитр чемпионата России считает, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицирует бразильского полузащитника на шесть встреч.

"Неважно, как он дотронулся до судьи. В кодексе прописано: физическое воздействие. Физическое воздействие было сделано - это или шесть игр, или два месяца дисквалификации.

Тем более что для Рейса это не первая карточка, и до этого они были у него за агрессивное поведение. Он бандит-рецидивист, пускай сидит и отдыхает. Шесть игр своих получит - подвел свою команду", - сказал Федотов "РИА Новостям".

В субботу, 12 сентября, московский ЦСКА на своей арене принимал казанский "Рубин" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В начале первого тайма защитник хозяев Матеус Рейс получил прямую красную карточку за фол на Андерсоне Арройо. После объявления решения бразилец толкнул главного арбитра.

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