Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"Здесь сразу стало проще. "Спартак" — такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. Просто слышишь звон – не знаешь, где он. В Самаре такого нет, всё проще: больше свободы, раскрепощённости. Мы проиграли четвёртую игру подряд, подошли к нашим трибунам, а они нам стоя аплодировали. Фанаты здесь больше видят, как мы бьёмся, умираем на поле, они за это нам благодарны. А представьте, если бы "Спартак" проиграл четыре игры подряд?
Здесь я получил глоток свежего воздуха. В "Спартаке" у меня пошёл какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции. Сейчас вызов я получил", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Дмитрий Комбаров: в "Спартаке" у меня пошёл какой-то застой, нужен был толчок в жизни
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