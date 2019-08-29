Нападающий "Зенита" Малком поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
"Мне лично хочется скорее оказаться в строю, помочь команде и показать всем, на что мы способны. Соперники сильны, но мы собираемся хорошо поработать: набирать очки на выезде и побеждать дома. И очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.
Что могу сказать о "Лионе", учитывая, что я выступал во Франции? Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против него — я забивал "Лиону" в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнеров — для меня важнее всего командная победа и выход из группы", — цитирует Малкома ФК "Зенит".
Малком: я забивал "Лиону" в каждом матче. Надеюсь, сделаю это снова
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