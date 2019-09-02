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Фернандеш в "Краснодаре", Сантос - в ЦСКА! Что творится в последний день трансферного окна?

Пока соцсети ещё не завалены мемами про знаменитую песню Шуфутинского, их наполняют трансферные новости: сегодня последний день, когда европейские клубы могут подписывать футболистов из других команд.
Фото: ФК "Витесс"
Коротко о главном:
  • "Зенит" рассчитывает подписать Караваева, сумел отправить Ригони в "Сампдорию" и надеется трудоустроить Краневиттера, Мака, Мевлю, Терентьева. А до этого получил отказ на 45-миллионное предложение по братьям Миранчукам
  • ЦСКА взял Лукаса Сантоса и надеется уговорить на переход Боласье, так что Комличенко пока в ожидании
  • "Динамо" всё ещё в поисках нападающего, а может и двух сразу - команду могут пополнить Игбун и Даббур
  • "Краснодар" пополнился Мануэлом Фернандешем
  • Зуев переезжает из "Ростова" в Казань на правах аренды, а Лысцов меняет дубль "Бенфики" на "Крылья"
  • В Европе "ПСЖ" шумит арендой Икарди, а Михтарян готов к переходу в "Рому"

16.19. Похоже, Нобель Арустамян теперь ещё чаще будет летать в Италию: Генрих Мхитарян уже проходит медобследование до "Ромы". В Англии у него, увы, так и не получилось, а в Серии А Мхитарян мечтал играть с детства. Правда, за "Ювентус".

16.10. Пока ЦСКА разогревает публику перед презентацией Лукаса Сантоса и рассказывает о повреждении голеностопа Яки Бийола (словенец не поедет в сборную), ситуация с приобретением нападающего продолжает оставаться запутанной. Слово инсайдеру "СЭ" Сергею Егорову:

- Почему Комличенко еще не в ЦСКА. Ранее стороны договорились о переходе - сумма трансфера должна была составить 2 миллиона 650 тысяч евро, однако затем условия сделки поменялись - армейцы готовы взять игрока в аренду с правом выкупа, «Млада» настаивает на полноценном трансфере 24-летнего нападающего.

И вот еще один нюанс по теме Комличенко-ЦСКА, и самый главный. ЦСКА пытается уговорить на переход конголезца из Эвертона Боласье, именно он идет под первым номером в списке клуба. Если переход состоится, то это аренда, и это выгоднее, чем платить 2,65 млн. Младе за Комличенко. В этом и вся интрига. Если Боласье, которому чудится расизм в России, не сдастся, будет, вероятно, Комличенко, - написал Егоров в своём телеграм-канале.

16.03. Немного скажем и о том, каким трансферам сбыться уже не суждено. Ранее "СЭ" сообщал о 45 миллионах евро, которые "Зенит" безрезультатно предлагал "Локомотиву" за братьев Миранчуков. Отказался продавать своего лидера и ЦСКА: "армейцы" запросили у "Валенсии", если верить бразильскому журналисту Бруно Андраде, 35 миллионов евро, на что испанцы пойти оказались не готовы.

15.57. ЦСКА продолжает предварять объявление подписания Сантоса: в твиттере "армейцы" по-португальски спросили подписчиков, какое у них настроение. 20-летний Лукас аномально миниатюрен для нашего чемпионата (164 см, 59 кг), но очень техничен и здорово бьёт. Будучи правшой, Сантос действует на левом фланге атаки и станет 14-м бразильцем в истории ЦСКА.

15.39. "Краснодар" подтвердил подписание Фернандеша, который так и не дождался устраивающего его предложения от "Локомотива", да и вообще ни от кого. Из-за травмы Кабелла "быки" снова вышли на рынок и заключили с 33-летним португальцем контракт до конца сезона.

15.32. "Рубин" подтвердил аренду Зуева. Атакующий полузащитник не смог стать игроком стартового состава у Карпина и попробует разбавить грузинскую диаспору в нападении казанцев. Несмотря на обсуждаемую смену курса, забили они пока меньше всех.

15.25. Переход Лукаса Сантоса в ЦСКА - решённое дело. Это подтверждает и агент игрока, и сам футболист в своём твиттере, и ЦСКА, пустивший в ход специальный автомобиль для перевозки новичков. Осталось только дождаться подписания контракта и официального объявления - медобследование футболист уже прошёл.


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Теги: ЦСКА Зенит Динамо
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