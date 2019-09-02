Фернандеш в "Краснодаре", Сантос - в ЦСКА! Что творится в последний день трансферного окна?

Пока соцсети ещё не завалены мемами про знаменитую песню Шуфутинского, их наполняют трансферные новости: сегодня последний день, когда европейские клубы могут подписывать футболистов из других команд.

Фото: ФК "Витесс"