У 27-летнего игрока диагностирован разрыв крестообразных связок. При этом оренбуржцы могут подписать еще одного футболиста, несмотря на закрывшееся вчера трансферное окно в России.
По регламенту после окончания трансферного периода клубы РПЛ имеют право дозаявлять игроков, находящихся в статусе свободного агента. Также разрешено оформлять переход, если клуб успел сделать запрос в иностранную лигу и ожидает международный трансферный сертификат, информирует "Спорт день за днём".
"Оренбург" собирается приобрести игрока на позицию травмированного Готлиба
Защитник "Оренбурга" Эдуард Готлиб не поможет команде в первой части сезона и был отзаявлен клубом.
Фото: ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»