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Ежегодная трагедия ЦСКА и странно усиливающееся «Динамо». Итоги трансферного лета для наших топов и бело-голубых

«Зенит» и «Спартак» в порядке, «Краснодар» справится с Лигой Европы, а Гончаренко может утонуть этой осенью. Разбираемся, насколько гранды РПЛ готовы к сезону.

«Зенит» укомплектован полностью


После неразборчивых загрузок состава под Луческу и Манчини в Петербурге остыли. Семаку пришлось работать полгода, разгребая балласт за предшественниками и доказывая, что он не повторит судьбу иностранных специалистов, прежде чем тренер получил усиление. Зато прошедшими зимой (Барриос, Ракицкий и Азмун) и летом (о котором речь пойдёт дальше) ему выписали всё необходимое.

Во-первых, «Зенит», который любит традиционно пошуметь на трансферном рынке и привезти в лигу звезду поярче, купил за 40 миллионов Малкома. Это, конечно, рискованно (вдруг ему больше понравится Эрмитаж, чем Крестовский?), но таким же путём выкупали в итоге легендарных Халка и Витселя. Бывший игрок «Барселоны» не впечатлил в первых матчах, а потом получил травму, но делать выводы ещё рано.

Во-вторых, Петербург укрепил фланги обороны. С левым краем проблемы были уже несколько сезонов (Набиуллин не вывозил совсем), но с появлением Дугласа Сантоса (12 млн) они сошли на нет. Справа теперь будет действовать Караваев (8 млн) – чрезвычайно полезное приобретение для «Зенита».

Мы думали, что Караваев не типичный русский футболист. Мы никогда так не ошибались

В-третьих, даром взяли Сутормина. И это, как и в случае с первым пунктом, в стиле «Зенита» - забирать любого российского талантливого игрока, если есть возможность. Сейчас это полезнее вдвойне – впереди Лига чемпионов (глубина состава при игре на два фронта никогда не помешает) и ужесточение лимита на легионеров.

И да, питерцы слили достаточно отработанного материала в «Сочи» (если точнее - сразу 8 футболистов). Всех перебирать из уехавших (кроме гения Зе) даже смысла нет.

«Спартак» тоже укомплектовался. Осталось только найти тренера


В заголовке, конечно, шутка, но Кононов действительно спустил в нужник за две последние игры то, что сумел наработать в августе. «Спартак» вроде бы оказался среди живых и даже здоровых, но после «Браги» и «Зенита» вновь провалился в Аид.

Зато по кадрам у красно-белых всё неплохо. Ушёл системообразующий Фернандо? Получите Тиля. Пусть он играет выше (хотя Кононов любил использовать бразильца в качестве центрального атакующего полузащитника, а не опорника), но влияния оказывается не меньше, да и более результативен. Шюррле пришёл на место Адриано – может сыграть на фланге, может в центре нападения, может под форвардом. И, если не брать игру против «Зенита», немец пока выглядит неплохо. В обмен на уехавшего в Португалию Зе Луиша получайте Понсе!

Проблемы с опорной зоной? Кононову привезли Крала из «Славии». Парня мы пока, правда, в деле не видели.

Был ещё атакующий полузащитник Ларрсон, но он на данный момент исключительно разочаровывает. Аккуратно предсказывали, что чемпионат Швеции, где он себя круто показал в этом сезоне, немного не то. Но кто мог предположить, что настолько?..

С таким усилением (заплатив за Тиля 18 млн евро, клуб побил собственный рекорд) Федун вправе ждать прямого попадания в Лигу чемпионов. Тем паче «Спартак» уже вылетел из еврокубков, так что может спокойно концентрироваться на внутренней арене.

И да, отдельный респект менеджерам «Спартака» за Мелкадзе – подписать с ним новый контракт, поднять зарплату, а потом отдать «Тамбов» (продолжая кормить его за свой счёт) – это нужно было постараться.

Что делать ЦСКА?

Помните тот смешной ролик к новому 2018-му году, когда наставник Гончаренко загадывает себе нападающего, а приходит улыбчивый Гинер и обламывает его. Ну так вот, он теперь не очень-то и смешной. По крайней мере, для фанатов ЦСКА.

Вроде бы все инсайдеры сообщали, что есть договорённость по Комличенко, но (по информации СМИ) в последний момент ЦСКА передумал и не захотел покупать игрока, начал вести переговоры только об аренде. В итоге российский нападающий до зимы в Чехии.

Были и другие варианты с форвардами (Генри Оньекуру, например, сам не захотел ехать в Москву, хотя «Эвертон» был не против), но ЦСКА ни с кем не договорился. Теперь до зимы в команде один Чалов (Нисимуру в расчёт не берём, потому что без толку). Учитывая ситуацию с травмами и групповой этап Лиги Европы – гаже ситуации не придумать.

Ну хотя бы купили защитника Гогуа (Набабкина фанатам красно-синих видеть в старте наверняка уже нет сил) из «Тамбова», причем пока выходит чрезвычайно удачно. Седрик мощно сыграл против «Арсенала» - забил гол, пусть и был виноват в пропущенном. И ещё очень к месту усиление в полузащиту (правда, хотелось бы опорника) – в последний день трансферного окна «армейцы» забрали в аренду с правом выкупа полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. И очень странно его представили (хотя для тех, кто в теме, это очень смешно).

ЦСКА ждёт очень непростая осень. И хорошо, если зимой все в кадровом плане у «армейцев» разрешится.

«Динамо» усилилось, но странно

Из однозначных летних приобретений бело-голубыми – только успевший положить два мяча за москвичей Филипп. Понятно было желание купить Шиманьского. Но вот в остальном – больше вопросов.

Зачем команде, которая хочет встать на одном уровне с грандами нашего футбола (или хотя бы приблизиться к ним) Плиев? А защитник Ордец, показавший себя в дерби с «Локо»? Зачем, прости Господи, Шейдаев, над которым потешались ещё в «Крыльях»?

Полузащитник Нжи успел показать свой интеллект, случайно выложив порнушку собственного производства, но за несколько игр не показал вообще ничего. И почему в итоге тем самым нападающим, которого ждали под финальный аккорд ТО, оказался Игбун? В «Уфе» он показывал себя отрезками очень неплохо, но всё это было в конкретной стилистической обстановке.

В общем, Орещук начал это лето за здравие, но закончил очень странно. Но посмотрим - вдруг новое «Динамо» выстрелит?

«Краснодар» сделал несколько подписаний на флажке

«Быки» укомплектовывались рано, потому что брали на прицел квалификацию Лиги чемпионов. Говорить сейчас о Вильене, Намли или травмированном Кабелла нет никакого смысла – мы уже все видели их в деле и понимаем, чего от них ждать.

К сожалению, «быки» не пробились в ЛЧ, но от борьбы на два фронта это их не избавило. Поэтому в последний день команда подписала Фернандеша, который очень помог «Локомотиву» стать чемпионом в позапрошлом сезоне. А ещё прикупила на будущее защитника «Рубина» Сорокина (оставив его в казанской аренде).

Для Лиги Европы и РПЛ состава «Краснодару» точно хватит. А там и Классон с Газинским вернутся...

«Локомотив» не стал сильнее по сравнению с прошлой ЛЧ. Главное, не потеряли Миранчуков

Уже давно в Москву привезли Мурило (которого не очень радушно встретил Сёмин), а Крыховяк подписал с «железнодорожниками» полноценный контракт. Из свежего касательно «Локо» только приобретение полузащитника Жоао Мариу, который может как окончательно заглохнуть, так и выстрелить, и новости про то, что Миранчуки могли переехать в Петербург.

Главное для красно-зелёных, что братья остались. В остальном в команде ничего толком не поменялось с предыдущего сезона в Европе – на место Фернандеша только приехал вышеупомянутый Мариу.

А вот соперники в группе в этом году будут намного страшнее. Из-за этого особенно тревожно.

Фото: СДЗД, официальный сайт "Спартака"


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Теги: Спартак Зенит ЦСКА Динамо Тиль Лукас Сантос Малком Караваев
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