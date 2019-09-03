Мы думали, что Караваев не типичный русский футболист. Мы никогда так не ошибались

Даже на фоне самого щедрого за последние годы трансферного окна действующий чемпион ведёт бессовестно роскошную жизнь. Пока тужился «Спартак», пытаясь продать своих лидеров, прежде чем оформить рекордную покупку Тиля (18 млн), «Зенит» легко выложил баснословные 40 за Малкома. После такого переход Дугласа Сантоса, решившего проблемы сине-бело-голубых на левом фланге, за 12 млн тяжело воспринимать как серьёзную и уж тем более большую сделку.
Переходы Караваева, Фернандеша, Слая, Сантоса, разочарования ЦСКА и "Динамо". Трансферное окно захлопнулось
В последний день трансферного окна питерцы укрепились дополнительно – из «Витесса» был выписан игрок сборной России Вячеслав Караваев. Он воспитанник ЦСКА, но под Марио Фернандесом сидеть не захотел – в 2014 поехал кататься по чешским арендам. Показал себя на местном рынке за два сезона и добился полноценного перехода в «Спарту». Уже тогда говорил:
- У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Но мне хотелось бы поиграть в Европе.
Отыграв сезон за «Спарту» (в России следили за его успехами и радовались, что современный российский футбол рождает не только детей лимита) и став лучшим игроком команды (плюс вошёл в символическую сборную чемпионата), Вячеслав не очень показал себя на следующий год и переехал в «Витесс». Чуть позже в команду пришёл Слуцкий. Оттуда Караваев вёл идеологическую борьбу: рассказывал, что футбольная Европа - это всё.
- Возвращаться в Россию нет смысла, для дальнейшего развития карьеры правильно оставаться в Европе.
Молодые российские футболисты уезжают в европейские клубы? Правильно делают, лучше уехать в средний клуб Европы и играть там, чем просиживать штаны в России. В Европе есть возможность себя проявить и попасть в более сильный клуб. Так и должно быть, - говорил Караваев «Р-Спорт» год назад. В Голландии у него тоже получалось неплохо.
Но весной этого года (за месяц до того, как «Витесс» проиграет борьбу «Утрехту» за право сыграть в квалификации Лиги Европы) Караваев начал идти на попятную. Начал мяться, что на предложения из России не смотреть нельзя. Напоминал:
- Я никогда не говорил, что не перееду в клуб из России, - и уже тогда становилось понятно – с парнем связывались.
Спустя лето он подписал контракт с «Зенитом». Как сообщают СМИ, заплачено было около 7-8 миллионов евро.
Выбор сделан 1?5? #Караваев15 pic.twitter.com/zvqhvITtGz— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 2, 2019
На самом деле, особенных претензий к защитнику и не было бы (понятное дело, что «Зенит» с ЛЧ круче скромного «Витесса»), не возникай он всё время работы за границей. Но Караваев зачем-то строил из себя идейного футболиста, который идёт тернистым европейским путём и не собирается сидеть в тепличных условиях родной лиги, а теперь перешёл в корпорацию «Зенит».
«Зенит» провернул очень выгодную сделку
Насчёт финансовой стороны вопроса ещё можно было бы поразмышлять (всё-таки в Голландию Караваев переезжал всего за полтора миллиона), но когда Петербург, которому другие команды РПЛ отдают своих лидеров за спасибо (спасибо по меркам нашего футбола – 50 тысяч рублей), волновали деньги?
Летом ходили слухи, что из-за непопадания ЦСКА в Лигу чемпионов лидер красно-синих Марио мог переехать в «Зенит». Это было бы роскошное усиление, учитывая паспорт обрусевшего бразильца. Но с Гинером попробуй договорись.
У «Зенита» были проблемы на обоих флангах обороны. В первую очередь, конечно, на левом. Туда ещё зимой собирались выписать Акунью, потому что совсем не справлялся Набиуллин. Летом вопрос решился Дугласом Сантосом. Но справа уходил Анюков, а Смольников вывозил даже против средних противников далеко не всегда.
В теории, Сутормин мог бы сыграть на правом фланге обороны. Он практиковал на этой позиции, но сам признавал, что у него проблемы с отбором. Этот вариант, может, пригодился бы против условного «Тамбова», но в Лиге чемпионов однозначно нет.
И здесь вариант с Караваевым вписывается идеально.
Никто не даст гарантии, что защитник моментально придется к составу. Но у Караваева есть потенциал. Причём игрок находится не на той ранней стадии развития, на которой «Зенит» обычно губит игроков. Так что все шансы на счастливый роман у футболиста и клуба есть.
Посмотрим, что получится на этот раз.
Фото: isport.blesk.cz, vi.nl, ПФК ЦСКА