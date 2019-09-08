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Иржи Ярошик - о переходе Крала в "Спартак": за такие большие деньги в "Славии" помогут собрать чемодан

Бывший полузащитник сборной Чехии, ЦСКА, "Челси" и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик в интервью ютуб-каналу Маза Вишневского рассказал о новичке "Спартака" Алексе Крале.
Фото: Rusfootball.info
— Я знаю Крала не так долго, потому что он лишь недавно начал играть на профессиональном уровне. Крал провел около 45 матчей в чемпионате Чехии. Не все — в стартовом составе. Тяжело с таким небольшим опытом переходить в большие клубы, такие как «Спартак» или ЦСКА. Но у Крала большой талант, это не вызывает сомнений.

— Немного настораживает, когда перспективные молодые игроки из чемпионатов типа чешского переходят в РПЛ вместо того, чтобы отправиться в чемпионат Испании или Англии или Италии. Почему же Крал выбрал Москву?

— Когда в "Славию" приходят и дают такие большие для чешского футбола деньги за столь юного игрока, то в клубе сами упакуют футболисту бутсы и помогут собрать чемодан. Конечно, все футболисты мечтают играть в Западной Европе. Когда я был игроком "Спарты", то тоже об этом мечтал, и Алекс, наверное, тоже не исключение. Но в итоге я благодарен России что сделал там большой шаг вперед. И для Крала переход в российскую лигу — тоже совсем не шаг назад.

— Алекс Крал — не опорник-разрушитель в чистом виде. Он также создает на поле много креатива, не так ли?

— Да. Он играет не только на позиции шестерки. Я также видел его игру на позициях восьмерки и десятки. Он может сыграть и центрального защитника. В этом Крал тоже похож на меня, потому что в его возрасте я тоже играл на разных позициях. Но я всегда мечтал быть стопроцентно игроком одной позиции. Например, всегда быть шестеркой. Но потом в ЦСКА я хотел играть уже чуть ближе к чужим воротам, потому что в ЦСКА тогда была шестерка лучше меня — Рахимич. Поэтому приходилось самому выдвигаться вперед.

— Вы с Рахимичем — шестерки Гинера?

— Да! Старые добрые.

— Можете сравнить, кто сильнее: Алекс Крал образца 2019 года или Иржи Ярошик образца 2003 года, когда вы перешли из "Спарты" в ЦСКА?

— Я бы сказал, что такое сравнение было бы в мою пользу, потому что я переезжал в Россию в 25 лет и был уже более опытным футболистом, чем Крал сейчас. Я уже выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную Чехии. Так что выиграл бы за счет опыта.

— Знаете, что значит на русском языке фамилия Крал?

— По-чешски Крал — это король.

— А по русски — совершал кражу.

— Что ж, он как раз играет на той позиции, где надо совершать кражи!

Sport24.ru


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Теги: Ярошик Крал Спартак Славия ЦСКА
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