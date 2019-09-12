Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, как в команде примут нападающего Александра Кокорина после возвращения из тюрьмы.
"Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем", — цитирует Кержакова Фонтанка.
Михаил Кержаков: верю, что Кокорин вернется на прежний уровень
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