» » Чалов не в форме, потерян Гогуа. У ЦСКА был тяжёлый выезд, но красно-синие победили с помощью арбитра

Чалов не в форме, потерян Гогуа. У ЦСКА был тяжёлый выезд, но красно-синие победили с помощью арбитра

Судья поставил в ворота «Тамбова» пенальти и удалил Чуперку, а Бистрович забил первым касанием роскошный победный мяч. Взять очки против москвичей последней команде чемпионата не помог даже танец Григоряна.


Страдающий из-за массы травм и дефицита нападающих ЦСКА справлялся первые два месяца чемпионата с трудом, но достойно: особенно на фоне того же «Спартака» Кононова, который получил существенное усиление этим летом (хотя в дерби сильнее оказались красно-белые). В итоге «армейцы» перед встречей девятого тура имели возможность пролезть на чистую вторую строчку – как минимум на время, пока свои матчи не сыграют «Ростов» и «Краснодар».

Против «Тамбова» Гончаренко снова выпустил Гогуа. Новоприобретённый защитник, ранее выступавший за команду Григоряна, оформил победный гол в Туле и вообще впечатлил. Некоторые эксперты обвинили Седрика в пропущенном, но в эпизоде всё-таки больше налажал Дивеев, оформивший потерю в центре поля (он, кстати, оформлял кое-что подобное и в этой встрече).

Из-под суетливого прессинга «Тамбова», с которого началась игра, ЦСКА выходил изящно и легко. С игры у номинальных хозяев, несмотря на пару потенциально очень хороших контратак, получалось так себе, а вот после угловых было намного интереснее. Правда, парней Григоряна хватало только на борьбу – с точными ударами выходило хуже.


Появившийся в старте Нисимура (явно не от хорошей жизни) за первые 15 минут имел две хорошие возможности, чтобы оформить партнёрам комфортное начало, но японец сплоховал дважды. ЦСКА не забил и получил очень сложную середину первого тайма. У гостей не получалось создать почти ни одного подхода, а вот «Тамбов» отвечал регулярно и остро.

Особенно старался Мелкадзе, которого «Спартак» сбагрил на год в «Тамбов». Георгий очень настырно лез прессинговать и даже добился некоторых промежуточных успехов, - например, заработал предупреждение для Гогуа.

ЦСКА стойко перетерпел непростой для себя отрезок, хотя Акинфеев уже начал покрикивать на партнёров. Далеко не всегда москвичи выигрывали подбор перед своей штрафной, из-за чего возникало достаточно много возможностей для соперника.


Правый фланг у ЦСКА традиционно использовался активнее. Но главный момент тайма случился после подачи Магнуссона с левой бровки. Чалов не забил стопроцентный момент – и выдал лишний козырь сторонникам Черчесова, который не видит Фёдора в национальной команде на данный момент.

Несмотря на то, что моментов было не так много, футбол смотрелся бодро. Хотя, конечно, он завораживал совсем не так, как очередная выходка тренера «Тамбова» Григоряна: он вышел из клубного автобуса с камерой и пустился в демонический пляс.

Как будто всё это какая-то безжалостная и плохая шутка, ещё один игрок ЦСКА почти сразу после перерыва получил травму. На этот раз пострадал Гогуа, которого пришлось экстренно менять. Пятый матч подряд «армейцы» не остались без потерь в своём составе – до этого вылетали Сигурдссон, Ефремов, Набабкин и Бийол.

И продолжилась та неуступчивая игра, похожая на то, что творилось в середине первой половины встречи. Моментов у ЦСКА не было вообще. Учитывая момент, что вторые таймы москвичи проводят слабее (а ещё была вынужденная замена в центре обороны), дела красно-синих выглядели совсем мрачно. И тогда Осипенко привёз на ровном месте пенальти. Хотя момент спорный: кому-то может показаться, что защитник хозяев играл плечом.

Но Фёдор Чалов, запоровший главный момент всего матча, пробил максимально плохо. Шелия потащил.

Почти сразу после эпизода судья принял ещё одно решение в пользу гостей. Чуперка сфолил на Облякове в центре поля и начал психовать. Арбитру Вилкову это настолько не понравилось, что он показал хавбеку сначала жёлтую, а потом и красную. Если хотите узнать, как сломать удачно складывающийся матч, спросите у полузащитника «Тамбова»...

Этот момент стал ключевым. Гончаренко постарался освежить команду: выпустил новичка Сантоса, а потом и Бистровича. Последний и сделал результат. Первым же касанием хорват пробил из опорной зоны так, что у Шелии не было шансов.


ЦСКА здорово убивал время. У хозяев был только один момент, опасный штрафной, на который пришёл даже Шелия, но получилось совсем не важно. А потом отличился Магнуссон и снял все вопросы в этой встрече. Получается, из московских команд в Саранске влетел пока что лишь «Спартак».

Правда, в случае с ЦСКА остались вопросы по судейству. Что такого сказал Чуперка, чтобы быть незамедлительно удалённым? Да и пенальти в пользу гостей был назначен крайне спорный (и хорошо, что с него не забили).


Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт "Тамбова"



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Теги: ЦСКА Гогуа Тамбов Григорян
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