Известный российский волейболист Максим Михайлов объяснил, почему многие спортсмены зачастую негативно относятся к футболистам.
"Я на своем пути встречал футболистов, и они были куда в большей мере порядочные, чем о них обычно говорят. Понимаю, что у них каждая история сильно раздута. Футбол — это вид спорта номер один. За ним смотрят все. К волейболистам такого внимания нет, поэтому сложно сравнивать. Неизвестно, как было бы у нас, если бы мы находились под таким пристальным вниманием.
Раздутые зарплаты? Это не их проблема. Когда человеку предлагают большие деньги — он, если не дурак, согласится. Футболисты же не делают ничего запрещенного. И я не думаю, что человек, сидящий на скамейке, требует себе повышения зарплаты. Но если ему это предлагают, то почему он должен отказываться? Кто бы отказался? Другое дело, что зачастую средства бюджетные, и их не всегда адекватные растраты — это проблема нашей страны. Но не футболистов", - цитирует Михайлова "Спорт-экспресс".
Волейболист Михайлов: раздутые зарплаты футболистов из бюджетных средств - это проблема страны
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