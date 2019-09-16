"Мда, у ЦСКА-то какая задница с центральными защитниками. Гогуа и Васин сломаны, Шарлия поврежден и еще у Магнуссона для чемпионата уже 4 карточки набралось. Вот ведь нашли торопливого психоватого исландца.
Ну и кто сыграет центра в такой ситуации? Бийол или Бистрович? Ловлю себя на том, что заинтригован ближайшей игрой ЦСКА. Прям давно такого не было со мной", - написал Уткин.
Василий Уткин: какая задница у ЦСКА с центральными защитниками
Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию с центральными защитниками в составе ЦСКА.
Фото: news.ru
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