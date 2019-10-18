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Черчесов, Гилерме и Джанаев - о великом вратаре: горжусь, что родился с Яшиным в одной стране

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое восхищение легендарным вратарем сборной СССР Львом Яшиным.

"Ориентироваться нужно не на то, что он поймал, выбил или отбил красиво, прыгнул ловко, а на отношение к своему амплуа. Вратарь — это комплекс, это отношение", — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

К Черчесову присоединились вратари сборной России Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Андрей Лунев.

"Яшин — вратарь, которого знает весь мир, в Бразилии тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, а в России есть вратарь. Лев Иванович, вы — легенда!" — рассказал Гилерме.

"Как им можно не гордиться? Его признали во всем мире. Это серьезный повод для гордости. Лев Иванович, мы вас помним!" — заявил Лунев.

"Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране", — признался Джанаев.



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Теги: Черчесов Гилерме Джанаев Сборная России
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