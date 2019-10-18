Черчесов, Гилерме и Джанаев - о великом вратаре: горжусь, что родился с Яшиным в одной стране

"Ориентироваться нужно не на то, что он поймал, выбил или отбил красиво, прыгнул ловко, а на отношение к своему амплуа. Вратарь — это комплекс, это отношение", — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.
К Черчесову присоединились вратари сборной России Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Андрей Лунев.
"Яшин — вратарь, которого знает весь мир, в Бразилии тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, а в России есть вратарь. Лев Иванович, вы — легенда!" — рассказал Гилерме.
"Как им можно не гордиться? Его признали во всем мире. Это серьезный повод для гордости. Лев Иванович, мы вас помним!" — заявил Лунев.
"Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране", — признался Джанаев.
Станислав Черчесов и вратарское трио сборной России вспоминают игру и личность великого Льва Ивановича Яшина. В преддверии 90-летия со дня рождения единственного голкипера, получившего «Золотой мяч», мы запускаем цикл публикаций о непревзойденном страже ворот.#ЛевЯшин #Яшин90 pic.twitter.com/cNcdhaVC50— Сборная России (@TeamRussia) October 18, 2019