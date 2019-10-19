Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы сине-бело-голубых над "Ростовом" (6:1) в матче 13-го тура РПЛ заявил, что руководители клуба по окончании встречи зашли в раздевалку команды, чтобы поздравить ее с прекрасным результатом.
"Руководители заходили в раздевалку, поздравили. Мы всей командой поздравили Артема (Дзюбу) с хет-триком. Он провел прекрасный матч. Хочу его поздравить. Это запоминающееся событие. Не каждому удается отличиться трижды. И еще два ассиста", - цитирует Семака Sport24.ru.
Семак: хет-трик Дзюбы - это запоминающееся событие
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