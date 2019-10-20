Джанаев в матче с "Арсеналом" отразил два пенальти из трех

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).



Всего арбитр в матче назначил три удара с "точки". Джанаев отбил 11-метровые удары в исполнении Евгения Луценко и Александра Ломовицкого, который один из пенальти ранее сумел реализовать.



Джанаев отражает пенальти во втором матче РПЛ подряд. Ранее в 11-метровой дуэли Джанаев переиграл форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева в матче 12-го тура чемпионата России (0:2).