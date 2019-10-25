Слуцкий назвал руководство «Ротора» дебилами. Они в ответ пишут жалобы в РФС

Отдельно Савин прояснил конфликт между тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и руководством клуба. Дело в том, что Слуцкий открыл в родном городе футбольную академию, а «Ротор» предложил слияние. Бывший наставник сборной пошёл навстречу и выручил клуб - без «собственной» школы волгоградцы не смогли бы пройти лицензирование в ФНЛ.
Но после череды конфликтов Слуцкий вывел школу из системы волгоградского клуба (не всю - несколько возрастов осталось, потому что уже были заиграны в чемпионате России). Евгению Савину тренер голландского «Витесса» объяснил ситуацию максимально подробно.
9 мая 2018 года на финале Кубка России мы с губернатором встретились, и он предложил объединить проекты. Изначально договорились, что они берут всех тренеров и платят полностью зарплату. Я просил, чтобы не трогали мою методику. А от меня доптурниры и экипировка.
Но оказалось, что 4 возраста и 3 тренера не входят в «Ротор» – то есть я платил зарплаты и аренду поля. Дальше – трэш!
Стадион, на котором мы тренировались, перешел к «Ротору». Раньше я платил 30% от полной стоимости (помог губернатор). А «Ротор» выкатил мне 100%! То есть мы в сотрудничестве с клубом – и аренда мне стала обходиться дороже! Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты – 25 тысяч рублей.
Потом поставили гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день! Может, в гребле не восстановительный день?
Апофеозом стала поездка в Голландию: «Ротор» забрал название, но за лицензии платил я, за дорогу тоже я, 50% зарплаты. И при этом у меня никаких полномочий».
Оказалось, что в Голландию «Ротор» отпустить не может, всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями. И даже день, который потратили сотрудники на поездку в визовый центр в Ростове, оформили как «отпуск за свой счет».
Они мне великодушно позволили мои деньги занести им на счет и ими пользоваться. Тут я сказал: «Баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой!» И, естественно, вывел проект.
Проблема в том, что клубом руководят дебилы (генеральный директор «Ротора» – бывший ватерполист Андрей Рекечинский). Слишком много эго, власти. Они просили тренеров дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе»; после этого стали понижать им зарплаты (некоторым – до 15 тысяч) абсолютно незаконным способом.
Но оказалось, что 4 возраста и 3 тренера не входят в «Ротор» – то есть я платил зарплаты и аренду поля. Дальше – трэш!
Стадион, на котором мы тренировались, перешел к «Ротору». Раньше я платил 30% от полной стоимости (помог губернатор). А «Ротор» выкатил мне 100%! То есть мы в сотрудничестве с клубом – и аренда мне стала обходиться дороже! Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты – 25 тысяч рублей.
Потом поставили гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день! Может, в гребле не восстановительный день?
Апофеозом стала поездка в Голландию: «Ротор» забрал название, но за лицензии платил я, за дорогу тоже я, 50% зарплаты. И при этом у меня никаких полномочий».
Оказалось, что в Голландию «Ротор» отпустить не может, всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями. И даже день, который потратили сотрудники на поездку в визовый центр в Ростове, оформили как «отпуск за свой счет».
Они мне великодушно позволили мои деньги занести им на счет и ими пользоваться. Тут я сказал: «Баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой!» И, естественно, вывел проект.
Проблема в том, что клубом руководят дебилы (генеральный директор «Ротора» – бывший ватерполист Андрей Рекечинский). Слишком много эго, власти. Они просили тренеров дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе»; после этого стали понижать им зарплаты (некоторым – до 15 тысяч) абсолютно незаконным способом.
Руководство волгоградского клуба очень обиделось на слова Слуцкого и решило пожаловаться. Но почему-то написало в РФС – это странно, потому что к российскому футбольному союзу Леонид Слуцкий на данный момент не имеет никакого отношения. Собственно, по этой причине никаких санкций к Слуцкому применить нельзя.
Председатель совета Стелла Вартанян в письме на имя президента РФС Александра Дюкова написала про «нелицеприятные, оскорбительные и не имеющие на то оснований высказывания» и просила разобраться комитет по этике. Фотографию письма в своём интаграме выложил Евгений Савин.
View this post on Instagram
Обиделись боссы ????? ? ДЕБИЛЫ или не ДЕБИЛЫ вот в чем вопрос???????? @leonid.slutsky Коуч, теперь ваша школа станет вам ещё дороже??????????????? 10 лямов в год и 50 000 000 р своих бабок на стадион - это все херня ))) ? Интересно сколько СВОИХ ДЕНЕГ ( не губернаторских ) они вложили в Волгоградский футбол и спорт ???????? ? Друзья, посмотрите выпуск кто ещё не видел ( ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ ) и в комментах под этим постом напишите кто прав, а кто нет. Вам я ДОВЕРЯЮ ???? #КраСава ? 1?? Слуцкий? ? 2?? Руководство РОТОРа?
Решение руководства «Ротора» максимально сомнительно лишь потому, что комитет по этике уже пытался «разобраться» со Слуцким, когда тот тренировал английский «Халл». Тогда арбитров очень оскорбила шутка тренера насчёт судей. Слуцкий сказал: «если человек судья, его уже можно бить». «Достать» тренера у комитета по этике не получилось.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин уже обстоятельно прокомментировал ситуацию. Созин заметил, что «с дебилами перебор», но «тренер работает в Голландии, это не в юриспруденции комитета»:
- Я недавно виделся с Леонидом Слуцким. Мы с ним не друзья, но он хороший и приятный человек. Леонид Викторович делал хорошее дело, но он не до конца понимает, как это сделать.
Шутки шутками, он мог пошутить в КВН или еще где-то. А так у него, конечно, это зашкаливает. И с судьями у него было так. Вроде безобидно, но по принципу: видишь судью – надо бить. Это чувство юмора, но за гранью.
Если бы это была его личная академия, то он бы делал все что угодно. А он пришел в «Ротор», там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам. Хорошие они или плохие – это дело третье, - сказал Созин.
Общественность целиком и полностью на стороне тренера, а внятных комментариев «Ротор» пока что не выкатил. Генеральный директор Андрей Рекечинский оправдывается тем, что есть правила, по которым клуб вынужден работать, а Леонид Викторович этого не понимает.