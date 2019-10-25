Слуцкий назвал руководство «Ротора» дебилами. Они в ответ пишут жалобы в РФС

Хотя специалист работает в Голландии и на данный момент никакого отношения к российскому футболу не имеет. О том, почему бывший тренер сборной не хочет сотрудничать с волгоградскими боссами

versiya.info

9 мая 2018 года на финале Кубка России мы с губернатором встретились, и он предложил объединить проекты. Изначально договорились, что они берут всех тренеров и платят полностью зарплату. Я просил, чтобы не трогали мою методику. А от меня доптурниры и экипировка.



Но оказалось, что 4 возраста и 3 тренера не входят в «Ротор» – то есть я платил зарплаты и аренду поля. Дальше – трэш!



Стадион, на котором мы тренировались, перешел к «Ротору». Раньше я платил 30% от полной стоимости (помог губернатор). А «Ротор» выкатил мне 100%! То есть мы в сотрудничестве с клубом – и аренда мне стала обходиться дороже! Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты – 25 тысяч рублей.



Потом поставили гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день! Может, в гребле не восстановительный день?



Апофеозом стала поездка в Голландию: «Ротор» забрал название, но за лицензии платил я, за дорогу тоже я, 50% зарплаты. И при этом у меня никаких полномочий».



Оказалось, что в Голландию «Ротор» отпустить не может, всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями. И даже день, который потратили сотрудники на поездку в визовый центр в Ростове, оформили как «отпуск за свой счет».



Они мне великодушно позволили мои деньги занести им на счет и ими пользоваться. Тут я сказал: «Баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой!» И, естественно, вывел проект.



Проблема в том, что клубом руководят дебилы (генеральный директор «Ротора» – бывший ватерполист Андрей Рекечинский). Слишком много эго, власти. Они просили тренеров дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе»; после этого стали понижать им зарплаты (некоторым – до 15 тысяч) абсолютно незаконным способом.