Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Игоре Шалимове.
"У Шалимова своё видение футбола. Мы много работаем над атакой, будем перестраиваться. С Рахимовым у команды тоже было хорошее время – мы выигрывали у того же "Краснодара", но нас надломили матчи с "Уралом" и "Рубин", когда после победы дважды подряд мы проиграли. Тогда мы попали в яму.
Просит ли Шалимов играть в "спартаковский" и атакующий футбол? Это атакующий футбол. Он и сам был нападающим, и он от нас требует много играть в впереди. Но и об обороне надо не забывать. Всё должно быть компактно и сконцентрировано", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Глушаков: у Шалимова своё видение футбола, он требует много играть впереди
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