Полуяхтов: вышли, как будто продолжили с "Зенитом". Стеснялись, хотя играли на своём поле

Защитник самарских "Крыльев" Владимир Полуяхтов прокомментировал итоги встречи с "Рубином" (0:0) и поделился мнением, что причина неудачного старта игры кроется в психологии.

Фото: Rusfootball.info

- На первый тайм вышли, как будто продолжили играть с "Зенитом". [Действовали] робко, стеснялись, хотя играли на своём поле. Ближе к перерыву проснулись, начали появляться моменты. Во втором тайме мы соперника переигрывали, но не хватило забитого мяча.



Что всё-таки случилось в первом тайме? Психология. Желание чуть перехлёстывает. Я думаю, из-за этого.



- Не хватает Божовича на поле? Может, легкого матерка?



- Матерка у нас нет, это не про нас. Тренерский штаб всё равно всё объясняет. Я бы не сказал, что мы так уже ощущаем [отсутствие главного тренера на скамейке запасных].



За счёт чего удаётся добавить в концовках встреч? За счёт желания, за счёт самоотдачи, за счёт наших болельщиков, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.