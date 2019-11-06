Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин считает, что игроки петербургской команды не выдерживают борьбы на два фронта.
"Не согласен, что в чемпионате России кто-то тащит "Зенит". Там есть и хорошая игра, и стабильные результаты. Но для Лиги чемпионов этой игры недостаточно. Здесь другое измерение, в котором команда Семака выглядит не так убедительно.
"Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов — две разные команды. Ребята, очевидно, не выдерживают борьбу на два фронта. Если даже Артем Дзюба устал, что говорить об остальных? И скамейки Семаку не хватает. Вроде выбор футболистов большой, а усилить игру некем.
Для еврокубков нужен более высокий класс. И я прекрасно понимаю тренера. Семак поставлен в очень сложные условия. Главный футболист, которого покупали специально под Лигу, — Малком — на поле из-за травмы не выходит", - цитирует Игонина "Советский спорт".
Игонин: "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов - две разные команды
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