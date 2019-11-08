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Медведев: надеемся, что Луневу не потребуется операция, но пока заключения врачей нет

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии вратаря команды Андрея Лунева, который из-за травмы не появлялся на поле с 28 сентября.

"К сожалению, проявилась травма, которая не дает ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Мы беспокоимся, надеемся, не потребуется хирургического вмешательства, но пока у нас заключения нет", — цитирует Медведева ТАСС.


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Теги: Медведев Лунев Зенит
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