Экс-арбитр РПЛ оценил эпизод с пенальти в ворота "Ростова" в матче против "Зенита"

"По видео это похоже на тычок, по факту — именно удар. Для чего игрок "Ростова" это делал — вопрос к нему. Карасев видеть эпизод не мог, Кукуян на VAR правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как по итогу и определил Карасев. Во-вторых, мяч был в игре, VAR это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый.
Здравый смысл со стороны Карасева — отмена двойного наказания и желтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, думаю, арбитр 100% показал бы прямую красную", - сказал Федотов.
Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" встречался на выезде с "Ростовом", состоялся в минувшее воскресенье, 17 мая. Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте форвард Александр Соболев забит с пенальти. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Петербургская команда набрала 68 очков и финишировала на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, завоевав титул чемпиона страны. Сине-бело-голубые выиграли золотые медали в седьмой раз за последние 8 сезонов.
