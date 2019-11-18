Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть "Зенит".
"Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент "Зенита" хотели, чтобы я остался. Но подумал: "Мне 34, не хочу никому мешать". "Сочи" предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть.
Звали в Эквадор. Были варианты с MLS, в том числе, в южных городах вроде Калифорнии. Но я хотел быть рядом со своими детьми. Пока играю в футбол, будем здесь", — рассказал Нобоа в интервью "Чемпионату".
"Звали в MLS". Нобоа рассказал, как решился на переход в "Сочи"
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