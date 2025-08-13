Матчи Скрыть

Кубок России

Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

"Пари НН" обратился в ЭСК по итогам матча 4-го тура РПЛ с "Ростовом"

Нижегородский клуб направил обращение в ЭСК.
Фото: ФК "Пари НН"
"Пари НН" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть удаление полузащитника Мамаду Майга, сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.

Данный эпизод случился в матче 4-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1). Майга получил прямую красную карточку и был удален с поля на 11-й минуте игры.

"Пари НН" не набрал после 4-х сыгранных туров ни одного очка и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

