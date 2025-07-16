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Балтика ↕
Сочи ↕
Локомотив - Балтика. 13 августа 2025 18:30
онлайн
Стадион:
РЖД Арена
Москва
Кубок России
Путь РПЛ. Группа D. 2 тур
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