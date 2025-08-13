Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Динамо
0 - 4 0 4
КраснодарЗавершен

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Черчесов - о поражении "Ахмата": кубковый сценарий, команды хотели выиграть

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал поражение от "Оренбурга" во 2-м туре Пути РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
"Был кубковый сценарий, команды хотели выиграть. "Оренбургу" в какой-то степени больше повезло. Разберем игру и будем готовиться к следующей встрече", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".

Сегодня, 13 августа, состоялся матч между "Оренбургом" и "Ахматом" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1. Команда Станислава Черчесова уступала по ходу встречи и на 90+1 минуте сумела сравнять счет, однако всего через три минуты вновь пропустила.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится