"Был кубковый сценарий, команды хотели выиграть. "Оренбургу" в какой-то степени больше повезло. Разберем игру и будем готовиться к следующей встрече", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Сегодня, 13 августа, состоялся матч между "Оренбургом" и "Ахматом" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1. Команда Станислава Черчесова уступала по ходу встречи и на 90+1 минуте сумела сравнять счет, однако всего через три минуты вновь пропустила.
Черчесов - о поражении "Ахмата": кубковый сценарий, команды хотели выиграть
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал поражение от "Оренбурга" во 2-м туре Пути РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"