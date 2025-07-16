ПСЖ - Тоттенхэм. 13 августа 2025 22:00

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Стадион: Фриули
Удине

            
 Суперкубок УЕФА

Финал
   
        

        
        
        	

	




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ПСЖ Тоттенхэм Суперкубок УЕФА

     
        
        





        

            
                
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