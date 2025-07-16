Зенит - Рубин. 12 августа 2025 18:30

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Стадион: Газпром Арена
Санкт-Петербург

            
 Кубок России

Путь РПЛ. Группа А. 2 тур
   
        

        
        
        	

	




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Зенит Рубин Кубок России

     
        
        





        

            
                
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