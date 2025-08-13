"Это решение тренерского штаба. Илья здоров, но тренерскому штабу виднее", - передает слова агента "СЭ".
Напомним, крайний защитник московского "Локомотива" Илья Самошников получил повреждение в предыдущем матче Кубка России против ЦСКА (1:2), который состоялся 30 июля.
В РПЛ 27-летний футболист пропустил встречи с "Пари НН" (3:2) и "Спартаком" (4:2). В текущем сезоне Самошников провел на поле лишь 67 минут в двух играх.
Агент Самошникова объяснил отсутствие защитника в заявке на игру с "Балтикой"
Агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова Алексей Бабырь рассказал, почему игрок не примет участия в кубковом матче против "Балтики".
Фото: ФК "Локомотив"