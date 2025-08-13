Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Динамо
0 - 4 0 4
КраснодарЗавершен

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Агент Самошникова объяснил отсутствие защитника в заявке на игру с "Балтикой"

Агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова Алексей Бабырь рассказал, почему игрок не примет участия в кубковом матче против "Балтики".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это решение тренерского штаба. Илья здоров, но тренерскому штабу виднее", - передает слова агента "СЭ".

Напомним, крайний защитник московского "Локомотива" Илья Самошников получил повреждение в предыдущем матче Кубка России против ЦСКА (1:2), который состоялся 30 июля.

В РПЛ 27-летний футболист пропустил встречи с "Пари НН" (3:2) и "Спартаком" (4:2). В текущем сезоне Самошников провел на поле лишь 67 минут в двух играх.

