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Клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ

Футбольные клубы, добившиеся посещаемости более 50 процентов от вместимости стадиона по итогам прошлого сезона, получают дополнительные средства от Российской премьер-лиги. Об этом рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Клубы, добившиеся 50-процентной и более посещаемости в прошлом сезоне, теперь получают дополнительные средства от премьер-лиги. Это стимулирует команды уделять больше внимания работе с болельщиками. Например, в командах появились матч-менеджеры и менеджеры по маркетингу, к стадионам стали предъявляться повышенные требования по безопасности и комфорту. В этом сезоне при распределении доходов впервые учитывается коэффициент заполняемости трибун на домашних матчах, уже пятый сезон подряд на стадионы приходит все больше и больше зрителей", - цитирует Прядкина ТАСС.

Глава РПЛ также подчеркнул, что новый сезон является знаковым по количеству и качеству изменений, происходящих в отечественном профессиональном футболе. "Впервые был реализован новый принцип формирования календаря, для составления расписания матчей лиги лаборатория исследований спорта НИУ ВШЭ разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Премьер-лига стала участвовать в процессе лицензирования клубов, реализуемом РФС, и разработала дополнительные инфраструктурные и административно-кадровые критерии, которым необходимо соответствовать для участия в РПЛ", - сказал Прядкин.


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Теги: Прядкин
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