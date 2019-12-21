Губерниев – Семину: тренером года в России не может быть тот, чей результат в ЛЧ – пшик!

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру " Локомотива " Юрию Семину.

Фото: РИА Новости

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.



Губерниев так отреагировал на эту новость: "Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!" Семин ответил: "Голосующие олени лучше говорящих попугаев!".



"Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!



Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!



Не умаляя заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России?



А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей!



Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например", – написал Губерниев в телеграме.