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Рахимич — о назначении Кашшаи: такое чувство, что в России нет своих специалистов

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о назначении Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

"Помню, что Кашшаи судил матч ЦСКА в Лиге чемпионов, но не запомнился какими-то решениями в той встрече. Вообще, на мой взгляд, выглядит немного странно, что на такую должность назначают иностранца. Возникает такое чувство, что в России нет своих специалистов, чтобы справиться с этой задачей. Но главное, чтобы судейство изменилось в лучшую сторону, и представителям клубов не приходилось жаловаться на работу рефери, как это происходило в последние полгода", — приводят слова Рахимича "Известия".

Напомним, ранее данную должность занимал Александр Егоров, который был назначен в мае 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.


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Теги: Рахимич Кашшаи
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