Напомним, что Прядкин был досрочно переизбран на общем собрании РПЛ.
Как сообщалось, инициатором переизбрания стал представитель "Ахмата".
- Есть избирательный регламент РФС. Его статья 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Предыдущий срок Прядкина еще не закончился, а какие были основания для проведения досрочных выборов?
Нельзя, чтобы мужики просто собрались и вдруг решили переизбрать президента. Все делается через избирательный комитет, и это очень серьезный процесс, - приводят слова Васильева "Известия".
Прядкин занимает свой пост уже 18 лет.
Юрист объяснил, почему избрание Прядкина могут признать нелегитимным
Спортивный юрист Дмитрий Васильев прокомментировал переизбрание президента РПЛ Сергея Прядкина
Фото: Николай Галкин/ТАСС
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