Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кокориным.
Напомним, "Сочи" официально объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Генеральный директор "Зенита" тоже подтвердил эту информацию. Однако главный тренер питерского клуба Сергей Семак сказал, что Кокорин ему нужен, но с ним не советовались по этому вопросу.
Агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что футболист не хочет переходить в "Сочи".
"Вполне допускаю, что решение принималось без учета мнения Кокорина и Семака. При всех локальных успехах Сергея Семака, для боссов "Зенита" он не тренер на века. И какие-то трансферные вопросы могут решаться без его ведома.
Сложнее всего не Кокорину, а Семаку. По моим данным из питерских источников, его обидела не сама попытка аренды, а тот факт, что с ним этот вопрос вообще не обсуждался. При этом Кокорин тренеру, на мой взгляд, не так уж необходим.
А теперь представим, что Семак отстоял Кокорина - что тогда? Они же оба станут заложниками ситуации! Тренер должен будет выпускать игрока на поле, а тот - забивать по три. И при первой же неудаче, Семаку все припомнят. Проиграет пару матчей из-за Кокорина - и до свидания", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Ловчев: при всех успехах Семака, для боссов "Зенита" он не тренер на века
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