Мостовой: Головин смог бы заиграть в "Челси". Они не борются за АПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой похвалил полузащитника "Монако" Александра Головина и отметил, что тот смог бы играть в "Челси"
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости
Он уже молодец, что уехал в Европу. Сейчас один из лучших в "Монако". Постоянно на виду. Думаю, его качества спокойно позволили бы ему играть в "Челси". Не вижу здесь ничего такого, это же не прежний "Челси". Сейчас "аристократы" явно не борются за чемпионство

51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.

23-летний Головин в нынешнем сезоне забил три гола и отдал три передачи в 22 матчах Лиги 1.

Россиянин выступает за "Монако" с лета 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за 30 млн евро. Сообщалось, что в тот момент им интересовался английский "Челси", который сейчас занимает 4-е место в чемпионате Англии с 41 очком.


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Теги: Монако Челси Головин АПЛ Лига 1
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