- В первом матче Соболева не показалось, что он тот, кто нужен "Спартаку". А во второй игре я его увидел, потому что ни Ларссон, ни Понсе не делали тех вещей, которые должен делать центральный нападающий. Показалось, что клуб нашел хорошего форварда. Если сравнивать его с Понсе, то у аргентинца ничего не было за половину сезона. Соболев сделал четыре действия за один тайм. Сколько он забьет до конца сезона в РПЛ? Думаю, штучек шесть, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
22-летний Соболев арендован у "Крыльев Советов" до конца сезона с возможностью выкупа. За 18 матчей в составе самарской команды в РПЛ он забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Он успел отличиться за московский клуб на турнире в Катаре, поразив ворота "Партизана" (3:2).
22-летний Понсе выступает за "Спартак" с лета прошлого года, успев за это время отличиться три раза в 16 играх Премьер-лиги.
22-летний Ларссон также пополнил состав красно-белых летом. В 15 матчах на его счету четыре гола и одна передача.
Ловчев - о Соболеве: он тот, кто нужен "Спартаку". Ни Понсе, ни Ларссон не показали того, что должен делать нападающий
Экс-тренер московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал игру москвичей на Кубке Париматч Премьер, сравнив пользу от нападающий Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона и Александра Соболева. Напомним, "Спартак" выиграл этот турнир во второй раз кряду.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»