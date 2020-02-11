- По инициативе прославленных ветеранов "Спартака" и сотрудников РФС Никиты Павловича Симоняна и Александра Багратовича Мирзояна 21-й тур Российской Премьер-Лиги будет посвящен памяти легендарного капитана красно-белых и сборной СССР Игоря Нетто, - сказано в заявлении на сайте "Спартака".
Игорь Александрович Нетто всю клубную карьеру (1949-1966) провёл в стане "Спартака". Он стал 5-кратным чемпионом СССР и 3-х кратных обладателем Кубка СССР. В составе сборной Советского союза становился Олимпийским чемпионом 1956 года, а также чемпионом Европы 1960 года.
21-й тур чемпионата России посвятят памяти Игоря Нетто
21-й тур чемпионата России, который пройдёт с 7 по 9 марта, будет посвящен памяти бывшему полузащитника "Спартака" и чемпиону Европы 1960 года Игорю Нетто, об этом сообщает сайт "красно-белых".
Источник: Московская федерация футбола
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