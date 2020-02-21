"Постепенно появляется свежесть. Пока ее не совсем хватает, но к игре с "Уралом" все должно быть в порядке.
Что касается РПЛ, то "Зенит" оторвался, но я не думаю, что они пройдут оставшуюся часть чемпионата без потерь. Наша задача в том, чтобы сконцентрироваться на собственной игре. Нужно идти от матча к матчу, стараться побеждать в каждом из них. Если будем стабильно набирать очки, все возможно", — приводит слова Бистровича bobsoccer.
В нынешнем сезоне на счету Кристиана Бистровича 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.
В РПЛ 2019/2020 ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Первую игру в весенней части чемпионата "армейцы" проведут 29 февраля на "ВЭБ-Арене" против екатеринбургского "Урала".
Бистрович: не думаю, что "Зенит" пройдет весенний отрезок без потерь
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России.
Фото: Reuters
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